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BRASIL

Governo aumenta valor de vale-alimentação no Brasil; veja quanto

Reajuste do governo federal passa a valer em abril e será pago integralmente em maio

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

03/04/2026 - 12:12 h

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Vale-alimentação receberá aumento
Vale-alimentação receberá aumento -

O Governo Federal do Brasil oficializou nesta quinta-feira, 2, o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores públicos, elevando o valor mensal para R$ 1.192 a partir de abril de 2026.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

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Diferença será paga no próximo mês

Apesar da vigência imediata, os servidores receberam no início de abril o valor anterior, de R$ 1.175.

A diferença de R$ 17 será compensada na folha de pagamento, com depósito previsto para o início de maio.

Reajuste acumula alta de 160% desde 2023

Segundo o governo, o aumento é resultado das negociações realizadas na Mesa Nacional de Negociação Permanente.

Desde 2023, o benefício teve evolução significativa:

  • 2023: R$ 458
  • Novembro de 2025: R$ 1.175
  • 2026: R$ 1.192

O reajuste acumulado chega a 160% no período.

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Outros benefícios também foram reajustados

Além do auxílio-alimentação, outros benefícios dos servidores federais também tiveram aumento:

  • assistência pré-escolar: R$ 526,34 (alta de 64%);
  • assistência à saúde suplementar: média de R$ 213,78 (alta de cerca de 46%).

Objetivo é recompor perdas e valorizar servidores

De acordo com o MGI, a política de reajustes busca recompor perdas inflacionárias e valorizar o funcionalismo público federal.

Pagamento integral começa em maio

O auxílio-alimentação é pago de forma antecipada, o que explica o ajuste complementar no próximo mês.

A partir de maio, os servidores passam a receber o valor atualizado de forma integral, próximo de R$ 1,2 mil mensais, ampliando o poder de compra da categoria.

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