BRASIL
Governo aumenta valor de vale-alimentação no Brasil; veja quanto
Reajuste do governo federal passa a valer em abril e será pago integralmente em maio
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O Governo Federal do Brasil oficializou nesta quinta-feira, 2, o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores públicos, elevando o valor mensal para R$ 1.192 a partir de abril de 2026.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União por meio de portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.
Diferença será paga no próximo mês
Apesar da vigência imediata, os servidores receberam no início de abril o valor anterior, de R$ 1.175.
A diferença de R$ 17 será compensada na folha de pagamento, com depósito previsto para o início de maio.
Reajuste acumula alta de 160% desde 2023
Segundo o governo, o aumento é resultado das negociações realizadas na Mesa Nacional de Negociação Permanente.
Desde 2023, o benefício teve evolução significativa:
- 2023: R$ 458
- Novembro de 2025: R$ 1.175
- 2026: R$ 1.192
O reajuste acumulado chega a 160% no período.
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Outros benefícios também foram reajustados
Além do auxílio-alimentação, outros benefícios dos servidores federais também tiveram aumento:
- assistência pré-escolar: R$ 526,34 (alta de 64%);
- assistência à saúde suplementar: média de R$ 213,78 (alta de cerca de 46%).
Objetivo é recompor perdas e valorizar servidores
De acordo com o MGI, a política de reajustes busca recompor perdas inflacionárias e valorizar o funcionalismo público federal.
Pagamento integral começa em maio
O auxílio-alimentação é pago de forma antecipada, o que explica o ajuste complementar no próximo mês.
A partir de maio, os servidores passam a receber o valor atualizado de forma integral, próximo de R$ 1,2 mil mensais, ampliando o poder de compra da categoria.
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