Grave acidente deixa ao menos 10 passageiros de ônibus mortos

24 pessoas ficaram em estado leve e 13 em estado moderado. - Foto: SBT News / Reprodução

Um grave acidente de ônibus, na rodovia Professor Francisco da Silva Pontes (SP-127), região de Itapetininga, interior de São Paulo, causou a morte de 10 pessoas. A colisão aconteceu, na madrugada desta sexta-feira, 5, na altura do quilômetro 171.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), outras cinco pessoas estão feridas em estado grave, 24 em estado leve e 13 em estado moderado.

O ônibus saiu de Itapeva, com sentido à cidade de Aparecida do Norte e teria perdido o controle, invandindo a pista contrária. De acordo com o relato do motorista do ônibus, o condutor trafegava “normalmente” na via, no sentido norte, quando o veículo apresentou uma pane mecânica. A direção travou, fazendo com que o homem perdesse o controle do coletivo, batendo na pilastra

A lateral do veículo ficou totalmente destruída, deixando a carroceria retorcida com a colisão no pilar de um viaduto, que tem dois andares.

Foram deslocadas equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e serviço de resgate do SAMU. Foram interditados trechos da rodovia. No sentido norte e sul, a faixa 1 foram bloqueadas. Ainda na pista no norte, todas as faixas e acostamento foram interditados, para o trabalho da perícia.