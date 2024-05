Guaíba volta a encher rapidamente e nível supera a barreira dos 5m | A TARDE

Uma nova medição feita no Guaíba, em Porto Alegre, mostra que o nível das águas superou a barreira dos 5m nesta segunda-feira, 13. Segundo a Rede Hidrometeorológica Nacional, da Agência Nacional de Águas (ANA), atingiu 5 metros e um centímetro às 14h45. A cota de alerta ocorre quando o nível chega a 2,5m; e a de inundação, a 3m.

Projeções feitas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicam que a cheia no Guaíba terá longa duração, ficando acima da cota de transbordamento até a última semana de maio.

O pico, a ser atingido entre hoje e quarta-feira, dependerá da chuva acumulada nos afluentes nos últimos dias e da força do vento sul, podendo chegar a 5 metros e 40 centímetros.

No domingo da semana passada, foi registrado o pico histórico, superando a barreira dos 5m e 30 centímetros. Uma lenta recessão teve início na quarta-feira, 8, com o nível chegando a 4,56 metros no sábado, 11. Desde domingo, 12, há um repique, com elevação de mais de 20 cm na madrugada e manhã desta segunda.



Cerca de 202 mil casas estão sem abastecimento de água em Rio Grande do Sul, após forte chuvas atingiram o estado há duas semanas. O desabastecimento afeta 21 cidades.

