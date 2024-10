Helicóptero dos bombeiros colidiu com paredão, diz secretário

Governo Federal emitiu nota onde lamenta a morte dos quatro militares - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O helicóptero dos bombeiros que caiu na região de Ouro Preto (MG), na sexta-feira, 11, colidiu com um paredão, segundo informou o secretário de Segurança e Trânsito da cidade, Moisés dos Santos, que ressaltou que ainda é cedo para falar das causas do acidente.

"Não podemos falar o que causou o acidente, mas visivelmente estava um mau tempo, a serra estava com bastante névoa e a gente não sabe exatamente o que causou o acidente, mas a perícia foi acionada, o Cenipa. Eles farão os trabalhos de praxe e com certeza concluíram o que deu a causa a esse acidente fatal", explicou, em entrevista à rádio FM O Tempo 91,7.

De acordo com o UOL, a aeronave levava seis tripulantes da corporação de Minas Gerais a bordo. Entre eles, o capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, doutor Rodrigo Trindade e enfermeiro Bruno Sudário. O sargento Wellerson participou da operação de resgate em Brumadinho.

Neste sábado, o Governo Federal emitiu nota onde lamenta a morte dos quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e dos dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítimas do trágico acidente ocorrido em Ouro Preto, nesta sexta-feira (11).

"A tripulação da aeronave era integrada pelo capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário. O governo estende a solidariedade às famílias e amigos desses valorosos cidadãos que se dedicaram ao serviço público", completa a nota.