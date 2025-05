Homem agride agente de trânsito com facão após ser repreendido

Carro de agente de trânsito ficou bastante destruído - Foto: Reprodução Redes Sociais

Em um acesso de fúria, um homem, que não teve o nome informado, atacou com um facão um agente de trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Itabuna, no sul do estado, e destruiu o carro do servidor. O ataque aconteceu nesta segunda-feira, 12, no bairro Urbis IV. O agente foi ferido em um dos braços e o veículo ficou bastante danificado.

Por meio de nota postada na rede social, a SETTRAN repudiou o ataque ao trabalhador do órgão e afirmou que, além das agressões com arma branca, o homem também tentou atropelar o agente. O fato foi registrado na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna), onde o homem deve responder por dano qualificado, lesão corporal e tentativa de homicídio.

"A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Itabuna (SETTRAN) vem a público manifestar veemente repúdio ao ato de extrema violência ocorrido nesta segunda-feira (12), quando um de nossos agentes de trânsito foi covardemente agredido por um motorista que, de forma criminosa, utilizou um facão para danificar o veículo do agente, chegando a ferir o mesmo no braço com um golpe da mesma arma e ainda tentou atropelá-lo", diz um trecho da nota.

Informações preliminares dão conta de que, antes do acesso de fúria, o homem foi repreendido pelo agente por estar cometendo irregularidades no trânsito e agredido com spray de pimenta, o que teria revoltado o agressor.

Após as agressões o servidor público foi encaminhado a uma unidade de saúde. A Polícia Civil vai realizar diligências e ouvir testemunhas para esclarecer a autoria e motivação do crime.