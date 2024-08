Homem captura jararaca que o picou e leva cobra para UPA; veja vídeo

Homem com cobra na mão em UPA do interior de SP - Foto: Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena inusitada aconteceu em Guarujá, interior de São Paulo. Um homem de 58 anos levou uma jararaca à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, após ter sido mordido na mão direita pela cobra. A situação aconteceu em 5 de agosto, mas as imagens viralizaram nesta quinta-feira, 22.

Veja o vídeo:

O registro que ganhou as redes sociais mostra o paciente sentado segurando o animal, que estava com a boca aberta. Ao g1, a Prefeitura de Guarujá informou que o paciente deu entrada na UPA do Perequê por meios próprios e segurava o animal vivo em uma sacola plástica. O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Civil Municipal (GCM), foi acionado para recolher a cobra.



A vítima relatou aos guardas que, enquanto estava trabalhando, percebeu a presença do animal e tentou retirar o réptil do local, momento em que foi mordido. Como não sabia a espécie da serpente, ele levou a cobra até a unidade de saúde para que o médico identificasse e aplicasse o soro antiofídico.

O paciente foi medicado e posteriormente encaminhado ao Hospital Santo Amaro (HSA). A equipe da GDA recolheu o animal e realizou a soltura no Morro da Barra, próximo à Santa Cruz dos Navegantes.