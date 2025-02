Homem de 50 anos é espancado por familiares ao se assumir homossexual

- Foto: Reprodução

O cantor e dançarino de 50 anos, Ronaldo de Paula, conhecido como LATIF, foi espancado pela própria família após assumir ser homossexual. O caso aconteceu em 2023, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, porém voltou à tona na última semana, após a vítima retornar à delegacia para saber como andam as investigações.

Na época, Ronaldo foi espancado por ao menos sete primos. Segundo o site Metropoles, na tarde de 2 de dezembro de 2023, ele estava lavando o fundo da casa quando a água 'invadiu' a casa dos familiares e sua prima foi ofendê-lo. Quando ele tentou argumentar, a menina cuspiu na cara dele. A vítima foi espancada por ao menos sete pessoas, entre primos, tios e tias. No boletim de ocorrência (B.O.), Ronaldo alega que essa não havia sido a primeira vez que ele teve conflitos com a família por causa da orientação sexual.

Na ocasião, os parentes usaram até cano para bater no homem. Ronaldo foi agredido com socos, pontapés e vassouradas na cabeça.

Ainda conforme a publicação, ele ficou caído no chão de casa até que os familiares irem embora. Na época, os familiares alegaram que era apenas uma briga de família.

Na sexta-feira, 17, o homem voltou à delegacia para saber sobre o andamento do inquérito policial e descobriu que o seu caso foi enviado para um fórum no bairro Ipiranga, na capital paulista. De acordo com a vítima, o local onde os agressores trabalham.