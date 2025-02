Homem é esfaqueado, decapitado e tem corpo jogado de ponte pelo TCP

Polícia trabalha na coleta de provas - Foto: Divulgação | PCPR

Um assassinato brutal ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) em São Pedro da Aldeia, cidade localizada na Região dos Lagos, tradicionalmente conhecida pela tranquilidade. Um homem de 26 anos foi morto com mais de 20 facadas, teve a cabeça decepada e o corpo jogado de uma ponte. O crime, que chocou a comunidade local, teria sido ordenado por líderes da facção e ocorreu na terça-feira, 28.

A vítima foi identificada como Diogo Júlio Soares, e a execução está ligada à disputa por pontos de venda de drogas na cidade. Diogo tinha envolvimento com atividades criminosas e estava usando tornozeleira eletrônica no momento do assassinato.

A polícia trabalha na coleta de provas e busca imagens de câmeras de segurança próximas ao local onde o corpo foi descartado, na esperança de identificar os responsáveis. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O caso segue sob investigação.