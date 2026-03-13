Homem é espancado pela ex ao questionar agressões contra filhas

Imagens registraram o momento do ocorrido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 31 anos foi brutalmente espancado após questionar a ex-esposa sobre supostas agressões contra as próprias filhas, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

A mulher, identificada como Alessandra Ketelyn Raimundo da Silva, e o atual companheiro dela, Rodrigo Avelino dos Santos, foram presos temporariamente nesta sexta-feira, 13, suspeitos de tentativa de homicídio.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi casado com Alessandra por cerca de oito anos. As duas filhas do ex-casal, de 5 e 7 anos, moram atualmente com a mãe.

Na noite de domingo, 8, a vítima foi informada por um vizinho sobre possíveis episódios de violência contra as crianças. Preocupado, o pai decidiu procurar a ex-companheira para esclarecer a situação.

Segundo relato à polícia, ao conversar com Alessandra ele percebeu que ela apresentava forte odor de bebida alcoólica. A mulher teria negado as agressões e afirmou que as crianças não eram maltratadas.

Discussão terminou em agressão

Após a conversa, o homem decidiu ir até a residência onde as filhas vivem e questionou Rodrigo, padrasto das meninas, sobre o relacionamento com a filha mais velha.

Nesse momento, a situação teria se agravado. Conforme o relato da vítima, Alessandra arremessou uma faca em sua direção, o que o levou a decidir deixar o local. No entanto, ao sair de motocicleta, ele foi surpreendido por um golpe da ex-esposa e caiu do veículo.

Com o homem no chão, Rodrigo iniciou uma sequência de agressões. Segundo o depoimento, o suspeito chegou a afirmar que mataria a vítima.

Após alguns minutos de violência, o homem perdeu a consciência. Quando recobrou os sentidos, percebeu a aproximação de uma viatura da Polícia Militar de São Paulo. Nesse momento, Rodrigo fugiu do local.

Alessandra permaneceu na cena e afirmou aos policiais que se tratava de uma “briga de marido e mulher”. A vítima, que apresentava vários ferimentos e manchas de sangue, foi ao hospital por conta própria. Ele recebeu atendimento médico e ficou em observação durante a noite.

Após análise das provas e imagens do caso, o delegado Marcelo José do Prado, titular do 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, solicitou a prisão temporária do casal.