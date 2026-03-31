Homem é morto após discussão por dívida de R$ 3 em bar

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Macapá - Foto: Divulgação / PCAP

Um homem de 37 anos foi indiciado por homicídio qualificado após matar outro homem, de 28 anos, durante uma discussão por causa de uma dívida de R$ 3. O crime aconteceu em maio de 2025, no bairro Araxá, em Macapá (AP).

De acordo com a Polícia Civil do Amapá, a vítima e o suspeito estavam bebendo juntos em um bar quando começaram a discutir por causa do valor. A briga se intensificou e terminou com o homem sendo atingido por uma facada no peito.

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O indiciamento foi realizado na última quarta-feira, 25, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o delegado responsável pelo caso, José Mario Carneiro, o suspeito confessou o crime, mas apresentou uma versão que não foi confirmada pelas investigações.

“O indivíduo confessou ter desferido um golpe de faca no peito da vítima, alegando inicialmente ter agido em legítima defesa após ser ameaçado e ter buscado uma faca na cozinha do comércio. Entretanto, o proprietário do local negou que ele tenha entrado no estabelecimento para pegar qualquer utensílio”, afirmou.

Versão contestada

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito deixou o local durante a discussão, se armou e depois voltou para atacar a vítima, que estava desarmada. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil concluiu que não houve legítima defesa.

Diante dos elementos do inquérito, o delegado responsável solicitou a prisão preventiva do investigado, que agora deve responder por homicídio qualificado.