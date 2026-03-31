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BRASIL

Homem é morto após discussão por dívida de R$ 3 em bar

Vítima e o suspeito estavam bebendo juntos quando começaram a discutir

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

31/03/2026 - 18:04 h

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Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Macapá
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Macapá -

Um homem de 37 anos foi indiciado por homicídio qualificado após matar outro homem, de 28 anos, durante uma discussão por causa de uma dívida de R$ 3. O crime aconteceu em maio de 2025, no bairro Araxá, em Macapá (AP).

De acordo com a Polícia Civil do Amapá, a vítima e o suspeito estavam bebendo juntos em um bar quando começaram a discutir por causa do valor. A briga se intensificou e terminou com o homem sendo atingido por uma facada no peito.

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O indiciamento foi realizado na última quarta-feira, 25, pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo o delegado responsável pelo caso, José Mario Carneiro, o suspeito confessou o crime, mas apresentou uma versão que não foi confirmada pelas investigações.

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“O indivíduo confessou ter desferido um golpe de faca no peito da vítima, alegando inicialmente ter agido em legítima defesa após ser ameaçado e ter buscado uma faca na cozinha do comércio. Entretanto, o proprietário do local negou que ele tenha entrado no estabelecimento para pegar qualquer utensílio”, afirmou.

Versão contestada

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito deixou o local durante a discussão, se armou e depois voltou para atacar a vítima, que estava desarmada. Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil concluiu que não houve legítima defesa.

Diante dos elementos do inquérito, o delegado responsável solicitou a prisão preventiva do investigado, que agora deve responder por homicídio qualificado.

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Tags:

Macapá violência

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