Homem é morto após ser espancado ao tentar assaltar casa em SP | A TARDE

Kaique Martins Coelho, conhecido como Nego Zulu, morreu na madrugada deste sábado, 30, durante um assalto a uma família que estava em uma casa alugada no Balneário Praia Pernambuco, Guarujá, litoral norte de São Paulo.

Zulu e outro homem pularam o muro e deram voz de assalto. As vítimas reagiram e, durante a ação, Nego Zulu morreu após ser linchado por três homens que estavam na casa e o renderam.

Os criminosos invadiram a casa às 0h, quando as vítimas estavam jogando dominó no pátio. Um dos homens estava armado. Eles renderam as vítimas, levaram joias, celulares, dinheiro e exigiram que a família fizesse transferências bancárias. Um comprovante mostra o valor de R$ 1 mil, mas por causa do horário, o banco bloqueou novas transações.

O comparsa de Zulu conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. Zulu já havia sido indiciado por participar da morte do policial civil Marcelo Lepiscopo em 2014.