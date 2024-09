Homem é preso pelado após tentar estuprar mulher do próprio amigo

Indivíduo foi localizado usando apenas um saco plástico como roupa - Foto: Reprodução | TV Globo

Um homem de 24 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por suspeita de tentar estuprar a mulher do amigo, nesta sexta-feira, 23, no município de Sorriso, que fica no estado do Mato Grosso.

Informações preliminares apontam que o indivíduo foi localizado usando apenas um saco plástico como roupa. A vítima, de 26 anos, estava com a filha de quatro anos em casa, quando o suspeito invadiu o local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por populares que teriam escutado o grito da mulher vindo da residência em que ela mora. Vizinhos contaram que o suspeito saiu nu do imóvel onde tentava cometer o crime, pegou uma moto e fugiu.

O indivíduo foi encontrado foi localizado em uma rotatória e foi cercado por pessoas que estavam no local, mas conseguiu fugir novamente por uma região de mata.



Aos militares, a vítima disse que o suspeito é amigo do marido dela e entrou na casa quando ela ainda estava dormindo, logo após o marido sair para trabalhar. Ela confirmou a tentativa de estupro e disse que foi agredida com socos e mordida no nariz.

A mulher relatou ainda que teria esfaqueado o criminoso para tentar se denfender. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento pelos Bombeiros, que também acionaram a Polícia Militar logo na sequência.

O suspeito foi encaminhado à UPA para cuidar dos ferimentos e, posteriormente, para a delegacia da Polícia Civil.