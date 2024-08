Homem é preso por cortar cabelo e sobrancelha da companheira por ciúme

O episódio aconteceu em Cariacica, na Grande Vitória (ES) - Foto: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi preso em flagrante após aparecer em um vídeo agredindo a companheira, em Cariacica, na grande Vitória (ES). As cenas mostram o suspeito, que tem 28 anos, raspando o cabelo e sobrancelhas da mulher, que tem 33 anos e é dona de um salão de beleza.

Segundo a vítima, as agressões começaram com socos na cabeça na manhã de quinta, na frente dos filhos. Ela conta que logo depois foi levada até a casa de um parente do companheiro, onde teve o cabelo cortado. De acordo com o relato, a briga teria sido motivada por ciúmes, depois que o agressor viu conversas antigas no celular dela.

"Como ele tinha quebrado o meu telefone no domingo, ele pegou, arrumou outro, cadastrou meu e-mail e, então, vieram coisas antigas de quando eu era solteira, de quando não tinha filho. Então, ele foi pegando prints e alegando que tinha traído ele", disse a vítima ao g1.

A vítima conseguiu chamar a polícia e o suspeito foi preso por lesão corporal qualificada, injúria real e ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, e por desacato a funcionário público. A PM prendeu o homem perto da casa onde o casal mora.



A dona do salão disse que chegou a pedir na Justiça medidas protetivas que proibissem o suspeito de se aproximar dela. "Não é a primeira vez né? Várias agressões, não era só física, eram verbais", relatou a vítima.

O suspeito preso foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e depois foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).