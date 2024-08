Empresário esgana e chuta esposa na frente de filha autista

Mulher foi esganada - Foto: Reprodução | TV

Um empresário brasileiro do mercado imobiliário identificado como Erwin Goering agrediu a esposa, com quem é casado há 17 anos, na frente da filha de três anos que tem autismo. O caso supostamente aconteceu em Orlando, nos Estados Unidos. No entanto, os casais moram juntos em Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, de acordo com o g1.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil de São Paulo informou que caso é investigado pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Em vídeo de câmera de segurança é possível ver o momento em que o casal está na cozinha e o homem pega de forma violenta o cabelo da esposa com força, e a enforca. Em seguida, a joga no chão e desfere um tapa no rosto dela.

A mulher chega a levantar, mas é jogada novamente no chão pelo homem, que dá chutes na mulher. Com ela no chão, ele começa a reclamar. No entanto, não foi possível ter acesso ao áudio.

A esposa do empresário, que não teve o nome divulgado, disse na delegacia que foi expulsa de casa com a mãe e que já tinha sido vítima outras vezes. A mulher solicitou medida protetiva para ela e para a mãe de 76 anos, que foi aceita pelo juiz.