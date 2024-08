Vídeo mostra briga entre delegada assassinada e suspeito

Nas imagens, a delegada aparece discutindo com o falso médico, com o olho roxo e com a mão e a roupa ensanguentada - Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga entre a delegada Patrícia Neves Jackes Aires, morta na madrugada do dia 11 de agosto, em uma área de mata do município de São Sebastião do Passé, e o suspeito do crime, Tancredo Arruda. O homem está preso após confessar o crime.

Nas imagens, a delegada aparece com o olho roxo e com a mão e a roupa ensanguentada, discutindo com o companheiro. “A polícia vai ver. Toda ensanguentada. A minha psicóloga falou que ele era narcisista”, disse ela no vídeo (O Portal A TARDE decidiu não publicar o vídeo, em respeito à vítima e a sua família).



O homem suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jackes Aires confessou o crime e falou à polícia que estrangulou a delegada com o cinto de segurança do carro em que estavam.

Em entrevista coletiva realizada na terça-feira, 13, a delegada-geral da PC, Heloisa Brito, afirmou que Tancredo Arruda possui histórico de crimes contra outras mulheres em anos anteriores, segundo



"Em outubro de 2018 ele foi acusado de ter jogado uma mulher do quinto andar de um prédio em Foz do Iguaçu. Em junho de 2022 ele foi acusado de dano e ameaça, além de lesões corporais, a uma médica em Feira de Santana. Ela acabou não representando pela continuidade, mas o inquérito do dano e da ameaça foi realizado. Em Feira de Santana tem um outro registro de ocorrência de ameaça e injúria dele", disse ela em entrevista coletiva concedida nesta manhã.