'Sinais de psicopatia', diz Arthur Gallas sobre suspeito de matar delegada

- Foto: Arquivo pessoal

O Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Arthur Gallas disse que Tancredo Neves Lacerda Feliciano de Arruda, o homem suspeito de ter assassinado a delegada da Polícia Civil, Patrícia Neves Jackes Aires, pode ter traços de psicopatia. A informação foi divulgada na manhã desta terça-feira, 13, pelo delegado.

"Pelo histórico dele e pelas 26 ocorrências registradas contra ele, há traços de psicopatia, sim. Precisa agora ser avaliado pela Justiça, mas há traços. Isso demonstra principalmente que ele era uma pessoa violenta e que não tinha limites para cometer determinados atos, mas classificá-lo como psicopata é outra questão. No entanto, é evidente para nós que ele era violento e capaz de matar", disse.

O delegado também disse que Tancredo Neves faria, sim, uso de drogas, hipótese que é negada pelo suspeito, mas confirmada pela autoridade policial.

"A informação é que ele usava drogas, ele nega, inclusive o álcool, ele disse que estava há alguns meses sem consumir álcool, que no dia do fato, depois de três ou quatro meses, foi a primeira vez que ele consumiu álcool durante esse período. Mas ele nega que estava alcoolizado, porém, foi solicitada a perícia do tóxico psicológico dele também", disse o diretor.

O delegado Arthur Gallas também informou que o suspeito do crime, Tancredo Neves, já teria envolvimento em outras 26 ocorrências no decorrer da vida, que desde jovem mostrava sinais de ser uma pessoa perigosa.

"O fato é que durante a vida dele são em torno de 26 ocorrências em que ele se envolveu. Desde menor ele já se envolvia em problemas. E o que indicava realmente que é uma pessoa perigosa e que não media esforços para agredir as pessoas e tirar a vida como foi o caso", disse.