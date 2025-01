VIOLÊNCIA INFANTIL Homem é preso suspeito de torturar enteado de sete anos Instrumento usado para torturar o garoto teriam sido cordas, de acordo com a Polícia Civil Por Redação 27/12/2024 - 17:42 h

Um inquérito foi instaurado para investigar a tortura do padrasto e a omissão da mãe do garoto que estava presente no momento do crime. - Foto: Reprodução

