Homem engravida enteada e paga sobrinho para manter relações com ela

- Foto: Divulgação/Polícia Civil / Perfil Brasil

Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 13 anos, nesta segunda-feira, 16. O caso aconteceu em Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. No entanto, a prisão preventiva do suspeito aconteceu, em Abadiânia.

De acordo com a Polícia Civil, ele chegou a pagar para um sobrinho, também menor, para que mantivesse relações sexuais com a vítima e tentar esconder o crime. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

Leia mais

>> Mulher é morta a caminho do trabalho; ex-marido é suspeito do crime

>> Idosas são presas por mandar matar irmã mais nova e cunhado



A investigação do caso, conduzida pela delegada Aline Lopes, teve início ainda em 2023, após a mãe da menina denunciar os abusos.



A polícia afirmou que o suspeito era companheiro da mãe da vítima e que a mulher informou ter dado fim ao relacionamento ao perceber o interesse do homem pela menina. O suspeito teria tentado atrapalhar as investigações, colocando a culpa do crime em outras pessoas.

O suspeito deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao presídio de Anápolis e se encontra à disposição da Justiça de Goiás.