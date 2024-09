Mulher é morta a caminho do trabalho; ex-marido é suspeito do crime

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher de 42 anos foi assassinada a facadas enquanto se dirigia ao trabalho em uma escola infantil no Centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, Fabiano Antonio da Silva, de acordo com informações da polícia.

Maria Adelma dos Santos estava a caminho do trabalho quando fez uma parada para tomar café na banca de uma amiga, localizada na esquina da Avenida Rubem Berta com a Alameda dos Camaiurás, na região da Saúde.

De acordo com depoimento da amiga, a vítima já teria comentado sobre mudar o caminho nos próximos dias, por medo do ex-companheiro.

Alguns metros à frente, Maria Adelma foi abordada por um homem encapuzado que cometeu o crime. A amiga, dona da banca, viu o crime.

Inicialmente, os guardas-civis metropolitanos que atenderam a ocorrência suspeitaram de um assalto seguido de morte.

No entanto, a filha do casal, Emily dos Santos Silva, compareceu ao local do crime e identificou uma mochila deixada pelo criminoso como pertencente ao pai dela. Dentro da mochila, havia a chave da casa da família, que também foi reconhecida por Emily.

Na delegacia, Emily revelou que o relacionamento dos pais foi extremamente conturbado, com vários episódios de violência. Ao longo dos 23 anos de casamento, as duas filhas do casal presenciaram diversos episódios de agressões físicas e psicológicas, além de xingamentos.

Há cerca de um mês e meio, Maria Adelma havia se separado do agressor e se mudado com a filha mais nova.

A própria filha, Emily, revelou que Maria Adelma havia registrado um boletim de ocorrência contra Fabiano, solicitando uma medida protetiva devido às ameaças feitas pelo agora suspeito.

O crime foi oficialmente classificado como feminicídio e está sendo investigado pelo 16° Distrito Policial, localizado no bairro da Saúde, na Zona Sul de São Paulo.