Suspeito de matar 3 idosos tem prisão convertida para preventiva

- Foto: Reprodução/TV São Francisco

O homem suspeito de assassinar três idosos a facadas em Irecê, no norte da Bahia, teve sua prisão convertida em preventiva após uma audiência de custódia realizada na segunda-feira, 16. O crime ocorreu no domingo, 15, dia em que o suspeito se entregou à polícia, acompanhado por seu advogado, confessou o crime e foi imediatamente detido.



As vítimas foram identificadas como:

Maria de Fátima Viana Dourado, de 69 anos

Luiz Batista de Oliveira, de 75 anos (marido de Maria de Fátima)

Luiz Souza Diniz, de 72 anos (vizinho do casal)

O suspeito, cuja identidade não foi revelada, alegou ter agido "em um momento de loucura" e sob efeito de álcool. Ele trabalhava no açougue do filho de Maria de Fátima e Luiz, além de prestar serviços na propriedade do casal. Recentemente, havia sido demitido do emprego no açougue.

Após o crime, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e remover os corpos das vítimas. No mesmo domingo, os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).

O sepultamento do casal ocorreu na segunda-feira em Irecê, enquanto o vizinho foi enterrado em Jussara, a aproximadamente 35 quilômetros do local do crime. A investigação está a cargo da Delegacia Territorial de Irecê.