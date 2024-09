Três idosos são esfaqueados no interior da Bahia; suspeito é preso

- Foto: Reprodução/TV São Francisco

No domingo, 15, três idosos foram mortos a facadas em Irecê, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Maria de Fátima Viana Dourado, de 69 anos, e Luiz Batista de Oliveira, de 75 anos, um casal, além de Luiz Souza Diniz, de 72 anos, que era vizinho deles. Conforme informações da TV São Francisco, o suspeito do crime compareceu à delegacia acompanhado de um advogado e foi preso após confessar o homicídio.

O homem, cuja identidade não foi divulgada, alegou ter agido “em um momento de loucura” e estava alcoolizado. Ele trabalhava no açougue do filho de Maria de Fátima e Luiz Batista e também prestava serviços na roça do casal. No entanto, havia sido recentemente demitido do estabelecimento.

Após o crime, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia no local e remover os corpos das vítimas. Ainda no domingo, os corpos foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML).

Nesta segunda-feira, 16, o casal foi enterrado em Irecê, enquanto o vizinho foi sepultado em Jussara, a cerca de 35 quilômetros do local do crime. A investigação está a cargo da Delegacia Territorial de Irecê.