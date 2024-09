Idosa morre após levar mais de 100 picadas de abelha

- Foto: Reprodução

Uma mulher de 60 anos morreu após sofrer um ataque de abelhas e levar mais de 100 picadas em Boituva, interior de São Paulo, na última quarta-feira, 11. O marido e o filho dela também foram atacados, mas sobreviveram.

De acordo com a família, o ataque ocorreu quando o marido foi atacado por um enxame de abelhas dentro de sua casa, localizada em uma área rural da cidade. A mulher tentou socorrê-lo e acabou sendo picada. O filho do casal também tentou ajudar e se feriu durante o incidente. As informações são do portal G1.

Leia também:

>> Incêndio em SP destrói plantação de café e causa prejuízo de 500 mil

>> Brasileiros morrem em acidente na França; carro estava a 180 Km/h

>> "Reflexo importante", diz Heloisa sobre 'Operação Falsas Promessas"

Para tentar aliviar a dor, os três chegaram a entrar em uma piscina, mas, devido às graves reações, foram encaminhados para a UPA Doutor Clóvis Holtz.

A mulher foi atendida com dor de cabeça, vômito e calafrios, mas não resistiu aos ferimentos.