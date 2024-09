Incêndio em SP destrói plantação de café e causa prejuízo de 500 mil

- Foto: Reprodução / EPTV

O cafeicultor de Altinópolis, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Bruno Malagutti, sofreu uma grande perda ao ver sua plantação de café, com três anos de cultivo, ser destruída por um incêndio. O prejuízo foi estimado em R$ 500 mil.

De acordo com o BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Altinópolis é a cidade com o maior número de focos de incêndio registrados neste ano.

Em entrevista ao EPTV, Malagutti revelou que estava em outra propriedade quando o fogo se alastrou em sua plantação. Ele recebeu uma ligação informando que o incêndio estava se aproximando e, em apenas 10 a 15 minutos, as chamas destruíram completamente a lavoura.

O produtor estima que levará mais três anos para recuperar o cafezal. “Vamos tentar recuperar essa lavoura e ver se há alguma possibilidade de recuperação. Caso contrário, teremos que arrancar e plantar novamente para, daqui a três anos, ter café no mesmo porte,” explicou.

Na última sexta-feira, 13, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), autorizou um investimento de R$ 10 milhões para apoiar o combate às queimadas. O valor será destinado às ações da Defesa Civil do Estado e ao gabinete de crise estabelecido em 23 de agosto para enfrentar os incêndios que estão afetando o interior paulista.

Mesmo com a ocorrência de chuvas na tarde desta segunda-feira (16), ainda há focos ativos de incêndio em cinco municípios. Os locais afetados são: Bananal, na região do Vale do Paraíba; Mococa e Tapiratiba, na região de Campinas; Itirapuã, na região de Franca; e Castilho, na região de Araçatuba.