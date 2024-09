Brasileiros morrem em acidente na França; carro estava a 180 Km/h

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na madrugada desta segunda-feira (16/9), quatro brasileiros morreram em um acidente de trânsito na França. As autoridades locais informaram que o veículo estava a 180 km/h no momento da colisão.

O acidente ocorreu em uma rodovia secundária nas proximidades de Saône, cidade no leste francês onde as vítimas residiam. A polícia revelou que as idades dos ocupantes do veículo variavam entre 32 e 54 anos, mas ainda não divulgaram seus nomes.

De acordo, com o promotor Étienne Manteaux, o motorista perdeu o controle do veículo, um Volkswagen Passat, que estava circulando a uma velocidade excessiva e colidiu contra uma árvore.

Leia também:

>> Manifestantes tentam atravessar ônibus na Estrada do Derba; veja vídeo

>> Adolescentes desaparecem após parada em posto no sul da Bahia

>> "Reflexo importante", diz Heloisa sobre 'Operação Falsas Promessas"

“O motor do carro foi ejetado e o velocímetro ficou travado em 180 km/h, em uma estrada com limite de 50 km/h,” acrescentou Manteaux.

Todos os passageiros do veículo eram homens que trabalhavam no setor de construção. O mais jovem deles, que havia chegado recentemente à França, estava em busca de emprego.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, informou que as vítimas residiam a apenas 200 metros do local do acidente, “com a mulher e o filho de um deles”.

Segundo o prefeito, os brasileiros estavam bem integrados na comunidade de 3 mil habitantes, “frequentavam clubes esportivos” e “uma criança estava matriculada na escola”.

A polícia iniciou uma investigação para determinar as causas exatas do acidente.