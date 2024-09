Adolescentes desaparecem após parada em posto no sul da Bahia

Daniel de Jesus Santos, de 17 anos (à esquerda), e Iury Pacheco dos Santos, de 16 (à direita) estão desaparecidos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois adolescentes estão desaparecidos desde a última sexta-feira, 13 de setembro, após saírem de um posto de combustíveis em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, com destino a Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Até esta segunda-feira, 16, Daniel de Jesus Santos, de 17 anos, e Iury Pacheco dos Santos, de 16, não foram localizados.

Conforme informações de familiares, câmeras de segurança capturaram o momento em que os jovens pararam em um posto de combustíveis, onde abasteceram a motocicleta que utilizavam. A última localização de seus celulares apontou que eles estariam no bairro Jardim América, em Eunápolis, mas não houve mais contato ou avistamento desde então.

No domingo, 15, a motocicleta foi encontrada no bairro Pequi, também em Eunápolis, mas os adolescentes permanecem desaparecidos. Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Daniel e Iury pode entrar em contato com as autoridades por meio do número 181, sendo garantido o anonimato na denúncia.