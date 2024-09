Quase 80 chefões do crime na Bahia foram presos em 2024, aponta Werner

Marcelo Werner durante o balanço da SSP - Foto: Bruno Dias/MASSA!

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) realizou, nesta segunda-feira, 16, o balanço das ações policiais e de bombeiros que acontece no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB. De acordo com o titular da SSP Marcelo Werner, houve um grande aumento no número de lideranças criminosas alcançadas.

De acordo com Werner, as Forças de Segurança já prenderam quase 80 chefes de organizações criminosas até este mês de setembro. A quantidade já é bem superior aos menos de 60 presos em todo o ano de 2023.

"Enaltecer esse número. No ano passado todo foram, salvo engano, menos de 60 lideranças alcançadas. Esse ano já estamos com 78, em meados do mês de setembro. 24 dessas lideranças foram alcançadas em outros estados da federação. Inclusive, semana passada, uma liderança foi alcançada pela Polícia Civil no estado de São Paulo, 16 delas do Baralho do Crime", declarou o secretário.

O balanço da SSP também conta com a presença de autoridades como o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, a diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica, Ana Cecília Bandeira, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini.