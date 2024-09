"Reflexo importante", diz Heloisa sobre 'Operação Falsas Promessas"

- Foto: Feijão Almeida | GOVBA

A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloisa Brito, afirmou que o trabalho e as operações deflagradas pela Polícia Civil neste ano são pontos-chave da atuação da corporação no período, detalhando algumas das últimas ações, como a que prendeu o líder do tráfico de drogas da cidade de Mata de São João, que estava se refugiando no litoral de São Paulo, e a Operação Falsas Promessas, que cumpriu 48 mandados contra um grupo criminoso responsável pela movimentação de meio bilhão de reais em transações financeiras ilícitas.

A fala da delegada foi feita nesta segunda-feira, 16, durante a apresentação do balanço das ações da polícia e dos bombeiros entre janeiro e agosto deste ano pela Secretaria da Segurança Pública."

Operação Falsas Promessas

A delegada explicou que 21 pessoas foram presas durante a Operação Falsas Promessas, que teve como alvo um grupo suspeito de lavagem de dinheiro por meio de rifas e jogos de azar. Mas uma das principais tarefas das ações é alcançar os líderes criminosos e sufocar essas organizações financeiramente.

"A Operação Falsas e Promessas, que foi realizada aqui e, na mesma semana, foi feita a operação pela Polícia Civil de Pernambuco acerca da mesma temática, uma operação onde nós conseguimos prender 21 pessoas, apreender mais de 40 carros de luxo e mais de meio bilhão de bens em conta bancária, trabalhando dentro dessa premissa no sentido de fazermos não só as prisões daqueles indivíduos que estão cometendo o crime, mas também alcançarmos as lideranças criminosas e, principalmente, estrangulá-las financeiramente", explicou.

"Juntando os valores, a Polícia Civil já apreendeu mais de um milhão de reais antes dessa operação, e nós estamos trabalhando para impedir que essas organizações criminosas tenham dinheiro para repor armamento e drogas, o que tem um reflexo importante no combate à criminalidade", completou.

Prisão do "Cientista"

Heloisa Brito também falou sobre a prisão do homem suspeito de liderar o tráfico de drogas em Mata de São João e nas áreas de Malhadas e Açuzinho pela facção Bonde do Maluco (BDM), que foi preso na última quinta-feira (12) em Peruíbe, cidade praiana em São Paulo.

Moisés Norberto dos Santos, vulgo “Cientista”, foi preso em flagrante em uma mansão de luxo por policiais civis durante uma abordagem.

"Estamos trabalhando, fazendo também operações que trazem frutos e que reverberam nos números de estatísticas, na prisão das grandes lideranças, como fizemos na semana passada em São Paulo, onde conseguimos alcançar o líder de uma organização criminosa aqui da região de Mata de São João, juntamente com sua esposa. Conseguimos apreender, inclusive, os aparelhos celulares que ele tentou, durante a ação policial, jogar fora e se livrar, mas, com a utilização dos equipamentos disponíveis, como drones, conseguimos localizar e fazer a apreensão desses equipamentos, que serão trabalhados com autorização judicial. Então, o empenho das equipes é a apresentação dos produtos que são extremamente acentuados", contou a delegada.