Homem espanca menino de 4 anos e o joga da escada para simular morte

Um homem condenado por tráfico foi preso na sexta-feira, 18, acusado de agredir e jogar da escada uma criança de 4 anos, na zona leste de São Paulo. O homem era namorado da mãe da criança, que havia deixado o menino com ele para ir trabalhar. O caso aconteceu no último dia 15, nove dias após o homem, identificado como Pedro Almeida, ter saído da prisão.

De acordo com informações do portal Metropóles, quando chegou, a mulher encontrou a criança com hematomas e marcas de mordidas pelo corpo. O menino ainda teria dito a ela que o “tio”, como se referia a Almeida, o teria jogado da escada. A mãe da vítima confrontou o homem, que fugiu do local. Posteriormente, Almeida se entregou e foi alvo de prisão temporária, que dura 30 dias.

O delegado Denis Cortiz, responsável pela equipe do 10º DP (Penha) que investigou o caso, afirmou que o agressor confessou o crime e afirmou que iniciou as agressões após a criança fazer bagunça.

“Ele falou: ‘Eu não sei o que me deu eu comecei a bater na criança. Eu comecei a bater e uma hora dei um soco na cabeça dela e ela desmaiou’. A criança perdeu os sentidos, ele achou que a criança tivesse morrido e para fraudar uma eventual morte acidental, ele pegou a criança desacordada e jogou pela escada abaixo”, disse o delegado ao Metrópoles.

A família chegou a divulgar uma foto da criança, com hematomas, relatando fratura na costela, fígado e baço. Segundo familiares da criança, ela segue internada na UTI e vem tendo um quadro de melhora.