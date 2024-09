Homem foi preso após roubar vítimas durante visita a apartamento

Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação| SSP-BA

Na manhã desta terça-feira, 10 de setembro, policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia do Gama prenderam um homem suspeito de envolvimento em um roubo que ocorreu no dia 5 de agosto. O crime aconteceu durante uma visita a um apartamento na região do Gama, onde a proprietária estava mostrando o imóvel a um potencial inquilino.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia, o criminoso, armado com um revólver, abordou as vítimas na entrada do apartamento. Ele forçou a proprietária e o interessado a entrarem no imóvel, onde realizou o roubo. O suspeito levou o celular das vítimas, além de chaves de uma motocicleta que estava na garagem, um capacete e uma jaqueta.

Após o roubo, o criminoso trancou as vítimas dentro do apartamento e fugiu do local. As vítimas conseguiram escapar após a proprietária conseguir abrir uma janela e pedir ajuda a um vizinho. O vizinho imediatamente acionou a polícia, que foi ao local para resgatar as vítimas e iniciar a investigação.

O suspeito foi detido e levado à delegacia, onde enfrentará as acusações relacionadas ao roubo e à prisão das vítimas. As autoridades continuam com a investigação para reunir mais informações sobre o caso.