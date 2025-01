Homem furta viatura e morre após bater em poste

A causa da morte está em investigação - Foto: Reprodução | PM-PR

Na cidade de Santo Antônio da Platina, um homem roubou uma viatura da Polícia Militar e acabou morrendo em seguida. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, 19, e envolveu um homem de 28 anos, cuja identidade não foi divulgada. Após furtar o veículo, ele se envolveu em um acidente ao colidir com um poste e a parede de um comércio.

O incidente aconteceu nesta quinta-feira, 19. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica, onde o homem teria ameaçado agredir os próprios pais.

Leia também:

>> Protesto contra PL aprovado na Câmara trava região da Rodoviária

>> Ovo "perfeito" vai a leilão e é arrematado por R$ 1,5 mil

>> 40 toneladas de alimento são entregues na Bahia

De acordo com a nota divulgada pela corporação, o suspeito apresentava sinais de surto no momento da ocorrência. Ele conseguiu roubar a viatura policial e conduziu o veículo até o centro da cidade, onde colidiu com um poste e a fachada de um comércio na Rua Rui Barbosa. Após o acidente, o homem foi imobilizado pelos policiais.

A Polícia Militar relatou que a morte pode ter sido causada por um mal súbito, mas aguarda o laudo oficial do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar a causa. Além disso, foi aberto um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do furto da viatura.