Homem invade casamento e faz convidados de reféns

Festa de casamento estava em andamento quando o homem invadiu o espaço - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pexels

Um casamento em Poá, na Grande São Paulo, se transformou em um cenário de tensão na noite do último sábado, 12. O momento aconteceu quando um homem armado invadiu a cerimônia e fez reféns.

Leia Mais:

>> Vídeo mostra momento da execução de produtor de eventos na Ribeira

>> Ostentação e prisão: conheça o empresário morto após fuga de blitz

Everton Perales dos Santos, de 37 anos, ex-marido da organizadora do evento, Joyce Sousa, entrou no buffet onde a festa ocorria ao descobrir que sua ex-esposa estava à frente da organização.



Everton teria retornado do Nordeste, onde reside atualmente, com a intenção de passar o Dia das Crianças com seus filhos. Mas, ao descobrir que Joyce trabalhava em um casamento naquela noite, mudou seus planos e a confrontou no local.

Antes dele chegar, a mulher, que possui uma medida protetiva, deixou o local e foi à delegacia para denunciar o ocorrido. Somente com negociação da Polícia Militar, o indivíduo foi contido e preso.