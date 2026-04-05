Homem mata esposa estrangulada e liga para filha para confessar crime

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A vítima foi identificada como Ana Leda Santoro - Foto: Reprodução

Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã deste sábado, 4, no interior de São Domingos (SC). O caso é tratado como feminicídio e está sob investigação da Polícia Civil.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h e, ao chegar ao local, encontrou a mulher já sem vida. De acordo com as primeiras informações, o corpo apresentava sinais de violência, com suspeita de estrangulamento.

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A vítima foi identificada como Ana Leda Santoro. Segundo relatos de familiares, o marido da vítima, de 71 anos, teria ligado para a filha do casal durante a madrugada afirmando ter cometido o crime. Após a ligação, a família acionou as autoridades.

O suspeito fugiu para uma área de mata, mas foi localizado horas depois na Linha Jordaninho, no interior de Irati, onde acabou preso.

O homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do crime.