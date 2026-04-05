FÉ CATÓLICA
Páscoa: data central da fé cristã celebra ressurreição de Jesus
Para católicos, a vitória sobre a morte representa esperança, transformação e renovação da fé
Por Andrêzza Moura
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Mais do que o Natal, a Páscoa é considerada o momento mais importante do calendário cristão. Celebrada neste domingo, 5, a data marca a ressurreição de Jesus Cristo e representa o principal fundamento da fé católica.
De acordo com informações do Santuário Nacional de Aparecida, a crença na ressurreição sustenta toda a doutrina cristã. É a partir desse evento que a Igreja fundamenta seus ensinamentos, ritos e missão.
Segundo o padre Jorge Américo, missionário redentorista, a diferença entre o Natal e a Páscoa está no significado de cada celebração.
Enquanto o Natal simboliza o nascimento de Jesus, a Páscoa representa a vitória sobre a morte e o pecado. “Se Cristo não ressuscitou, a fé perde seu sentido”, destacou.
Para os fiéis, a data simboliza a vitória da vida sobre a morte e renova a esperança na salvação.
A mensagem também pode ser interpretada como um convite à transformação pessoal, mesmo para quem não segue uma religião, ao reforçar valores como amor, solidariedade e esperança.
No Santuário Nacional de Aparecida, as celebrações começaram nas primeiras horas do dia, com missas ao longo de todo o domingo.
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A tradicional Procissão da Ressurreição foi realizada pela manhã, seguida da missa solene presidida pelo administrador apostólico Dom Orlando Brandes. As informações são do G1.
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