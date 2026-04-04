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BRASIL

Idoso é atacado por pit bull e tutor mata cão a facadas

Animal teria escapado de casa e atacado vítima na rua

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/04/2026 - 19:05 h

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O cão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local
O cão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local -

Um ataque envolvendo um cão da raça pit bull terminou com a morte do animal e um idoso ferido na noite de sexta-feira, 3, em Aguaí (SP). De acordo com relatos, o cachorro conseguiu sair da residência onde vivia e avançou contra um homem de 76 anos que estava na rua.

A vítima foi encontrada desacordada e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, sendo encaminhada para cuidados médicos. O estado de saúde não foi divulgado.

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Diante da situação, o próprio tutor interveio para interromper o ataque e acabou golpeando o animal com uma faca. O cão não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar apoio na ocorrência, que foi classificada como caso de “animal agressivo”.

Apesar de não ter sido preso, o responsável pelo pit bull foi penalizado com multa administrativa com base na legislação municipal, que trata de situações de maus-tratos a animais.

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Tags:

pit-bull Polícia São Paulo

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