Cena de ‘bacanal’ em peça da Paixão de Cristo revolta público

Registro da cena polêmica da peça teatral - Foto: Secom | Prefeitura de Gravatá

Uma celebração religiosa terminou em confusão na cidade de Gravatá, no interior de Pernambuco. A apresentação da peça Paixão de Cristo desagradou o público após exibir uma cena de bacanal com atores seminus no palco.

Vestindo apenas um pedaço de tecido para cobrir as partes íntimas, os atores fizeram uma dança erótica em cima do palco, representando o bacanal do rei Herodes.

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Encenação da Paixão de Cristo em Gravatá, Pernambuco 😐



O bacanal de Herodes.



Q coisa triste. Como parte da sociedade está doente e necessitando de aplausos.



Lamentável 🤐 pic.twitter.com/dXPvDlYpoF — Maria Teresa 🇧🇷 (@Teresa_Fraga) April 4, 2026

A representação recebeu diversas críticas de moradores da região nas redes sociais. “É triste ver um momento tão sagrado como a Paixão de Cristo sendo tratado com desrespeito”, disse uma mulher. . “É até feio as crianças verem isso. Se botar um pole dance, vira um puteiro”, afirmou um homem.

Nota de repúdio

Organizador do espetáculo, que foi batizado como “A Nossa Paixão”, o Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste (Icetag) emitiu uma nota de repúdio com relação às críticas e comentários ofensivos sobre a peça.

“A Paixão de Cristo é um espetáculo construído com profundo respeito à narrativa bíblica, que norteia toda a obra do início ao fim”, iniciaram o texto, reforçando que não houve erotismo explícito na apresentação.

“Cada cena apresentada faz parte de um contexto maior, pensado de forma cuidadosa para transmitir a mensagem da Paixão em sua totalidade. Nenhum elemento é inserido de forma isolada ou fora desse propósito”, completaram.

Vale reforçar que o Icetag já foi responsável por outras apresentações durante a Semana Santa. Em 20225, o instituto recebeu cerca de R$ 377 mil da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Gravatá.