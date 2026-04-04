15 por segundo: portal do Gov.br bate recorde em assinaturas digitais

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Portal do Gov.br bate recorde de uso - Foto: : Marcello Casal jr / Agência Brasil

O portal Gov.br bateu um recorde no último dia do primeiro trimestre do ano, terça-feira, 31. A plataforma de governo eletrônico da administração federal foi utilizada para incluir 1,3 milhões de assinaturas digitais em documentos.

Por terem fé pública, tais assinaturas podem constar em contratos de compra e venda em pé de igualdade com as firmas reconhecidas em cartório.

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De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que administra a plataforma, o gov.br atingiu 69,2 milhões de assinaturas digitais entre janeiro e março de 2026.

Tais números mostram um avanço de 57% sobre o mesmo período de 2025.

Novo recorde estabelecido

Ao longo da última terça-feira, 31, o recorde de assinaturas por dia foi batido, com 889 assinaturas por minuto ou 14,82 por segundo.

Como o motivo dos requerimentos não são divulgados pelo gov.br, a pasta não oferece uma explicação para a disparada que levou ao marco.

Vale ressaltar que as assinaturas digitais emitidas pelo gov.br tem uso diverso, indo desde:

contratos de compra e venda de veículos;

preenchimento de abaixo-assinados em condomínios.

Maior marca de usuários

O mês de março também foi quando o gov.br registrou sua maior marca de usuários, 175 milhões. Consolidando a plataforma como uma das mais populares do Brasil.

Entenda assinatura digital

A assinatura digital é um dos 13 mil serviços disponibilizados pelo portal do gov.br, sendo eles:

mais de 4.600 da administração federal;

8.700 fornecidos por estados e municípios.

Como ter acesso

Para acessar o serviço da assinatura digital, o usuário primeiramente precisa ter uma conta de nível prata, que exige reconhecimento facial ou checagem de dados junto a 17 bancos parceiros ou ouro, reconhecimento facultado com base em dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de identidade nacional, na conta do gov.br.