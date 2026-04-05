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RELIGIÃO

O que é a Páscoa? Entenda o real significado da celebração

Celebração reúne fé, história e costumes que atravessam séculos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

05/04/2026 - 7:24 h

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Penitentes da irmandade do Cristo da Boa Morte saem da Igreja de São Vicente Mártir em Zamora, no noroeste da Espanha
Penitentes da irmandade do Cristo da Boa Morte saem da Igreja de São Vicente Mártir em Zamora, no noroeste da Espanha -

Celebrada neste domingo, 5, a Páscoa vai além dos símbolos comerciais e mantém um significado histórico e religioso que atravessa gerações, reunindo tradições ligadas à fé, à renovação e à memória coletiva.

A Páscoa é uma das celebrações mais antigas do mundo e a palavra vem do hebraico Pessach, que significa “passagem”. A origem remonta à tradição judaica, que marca a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, simbolizando a transição da servidão para a liberdade.

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No cristianismo, a data ganhou um novo significado e se tornou uma das celebrações mais importantes da religião. É quando se comemora a ressurreição de Jesus Cristo, ocorrida três dias após sua crucificação, a passagem da morte para a vida, associada à esperança e à renovação espiritual.

A celebração cristã, inclusive, foi inspirada no pesach judaico, já que os acontecimentos ligados à crucificação e ressurreição de Jesus teriam ocorrido no mesmo período.

A data não é fixa no calendário. A definição ocorre a partir de critérios estabelecidos pela Igreja Católica durante o Concílio de Niceia, no século IV d.C. Assim, a Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira lua cheia do início da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul, podendo variar entre 22 de março e 25 de abril.

A chegada do Domingo de Páscoa é precedida por um período significativo para os cristãos. Durante os 40 dias da Quaresma, muitos fiéis se dedicam à penitência e ao desapego, em referência ao tempo em que Jesus passou no deserto.

Esse ciclo culmina na Semana Santa, que começa com o Domingo de Ramos, relembrando a entrada de Jesus em Jerusalém. Em seguida, a Sexta-Feira Santa marca o dia da crucificação. Já o domingo celebra a ressurreição e a primeira aparição de Cristo aos discípulos, encerrando o período com um clima de festa e renovação.

Dentro do cristianismo, diferentes denominações vivenciam a data de maneiras distintas. Enquanto os católicos mantêm práticas como a abstinência de carne durante a Quaresma e celebram todos os dias da Semana Santa, os protestantes costumam dar maior ênfase à Sexta-Feira Santa e ao Domingo de Páscoa, sem seguir as mesmas restrições alimentares.

Antes mesmo do cristianismo, a Páscoa já era celebrada pelos judeus como um marco histórico de libertação, lembrando um período de aproximadamente 400 anos de escravidão no Egito.

Segundo a Bíblia, Jesus participou de celebrações pascais ao longo da vida. Um dos episódios mais conhecidos é a “Última Ceia”, quando ele e seus discípulos realizaram a “comunhão do corpo e do sangue”, simbolizados pelo pão e pelo vinho.

Além do significado religioso, a Páscoa também se manifesta na cultura e na mesa dos brasileiros. Após o período de abstinência, o almoço do domingo costuma ter o bacalhau como protagonista, embora cada região imprima suas próprias tradições.

No Sul, influências alemãs e ucranianas aparecem em preparações como a Paska e a Cuca. Já no Sudeste e no Nordeste, as reuniões familiares giram em torno da bacalhoada e da troca de ovos de chocolate. Em outras regiões, pratos como o pacu assado, a sopa paraguaia e a moqueca capixaba também marcam presença.

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