Jovem descobre câncer em estágio avançado após dor ao beber álcool

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável - Foto: Reprodução | Instagram

Lauren Firenze, 32, descobriu ter linfoma de Hodgkin após apresentar uma reação rara ao consumir bebidas alcoólicas. A dor súbita e intensa no corpo começou quando ela tinha 24 anos e ocorreu após ingerir vinho branco e gin tônica.

A sensação se iniciava no lado direito do pescoço, irradiava pelo braço e vinha acompanhada de formigamento. Inicialmente, Lauren acreditou se tratar de uma lesão muscular e decidiu parar de beber, já que a dor desaparecia com a abstinência.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Natal de 2018, ao beber novamente, a reação voltou mais intensa, levando-a a procurar um médico em 2019. Exames de sangue e imagem identificaram massas próximas ao tórax, confirmando posteriormente o diagnóstico de linfoma de Hodgkin em estágio quatro. O sintoma relacionado ao álcool é considerado extremamente raro, com poucos casos registrados.

O linfoma de Hodgkin afeta os linfócitos, células do sistema imunológico, e pode surgir em qualquer idade, sendo mais comum entre adultos jovens de 20 a 40 anos. Além de sintomas incomuns, a doença pode causar aumento de gânglios, fadiga, febre e perda de peso.

Após o diagnóstico, Lauren passou por preservação de fertilidade e três meses de quimioterapia intensa. Durante o tratamento, recebeu apoio de Danny, um guitarrista que se tornou seu parceiro e principal suporte emocional.

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável. Ela e Danny ficaram noivos e se casaram em 2025, realizando uma cerimônia às pressas para que o pai dele, com câncer terminal, pudesse participar.

Hoje, Lauren dedica-se a apoiar pacientes e familiares afetados pelo câncer. Em 2023, lançou um podcast com o objetivo de compartilhar informações e reduzir o isolamento de quem enfrenta a doença.