Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Jovem descobre câncer em estágio avançado após dor ao beber álcool

Linfoma de Hodgkin afeta os linfócitos, células do sistema imunológico

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

04/04/2026 - 20:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável
Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável -

Lauren Firenze, 32, descobriu ter linfoma de Hodgkin após apresentar uma reação rara ao consumir bebidas alcoólicas. A dor súbita e intensa no corpo começou quando ela tinha 24 anos e ocorreu após ingerir vinho branco e gin tônica.

A sensação se iniciava no lado direito do pescoço, irradiava pelo braço e vinha acompanhada de formigamento. Inicialmente, Lauren acreditou se tratar de uma lesão muscular e decidiu parar de beber, já que a dor desaparecia com a abstinência.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Natal de 2018, ao beber novamente, a reação voltou mais intensa, levando-a a procurar um médico em 2019. Exames de sangue e imagem identificaram massas próximas ao tórax, confirmando posteriormente o diagnóstico de linfoma de Hodgkin em estágio quatro. O sintoma relacionado ao álcool é considerado extremamente raro, com poucos casos registrados.

Leia Também:

Conheça a planta comum que pode produzir substâncias psicodélicas
Irã diz ter abatido caças dos EUA; veja o que se sabe
Trump dá 48h para Irã reabrir Estreito de Ormuz e promete "inferno"

O linfoma de Hodgkin afeta os linfócitos, células do sistema imunológico, e pode surgir em qualquer idade, sendo mais comum entre adultos jovens de 20 a 40 anos. Além de sintomas incomuns, a doença pode causar aumento de gânglios, fadiga, febre e perda de peso.

Após o diagnóstico, Lauren passou por preservação de fertilidade e três meses de quimioterapia intensa. Durante o tratamento, recebeu apoio de Danny, um guitarrista que se tornou seu parceiro e principal suporte emocional.

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável. Ela e Danny ficaram noivos e se casaram em 2025, realizando uma cerimônia às pressas para que o pai dele, com câncer terminal, pudesse participar.

Hoje, Lauren dedica-se a apoiar pacientes e familiares afetados pelo câncer. Em 2023, lançou um podcast com o objetivo de compartilhar informações e reduzir o isolamento de quem enfrenta a doença.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câncer linfoma de Hodgkin Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável
Play

Papa Leão deseja “feliz Páscoa” em português e volta a criticar guerra

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável
Play

Ex-combatente baiano denuncia torturas contra brasileiros na Ucrânia

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Em 2021, Lauren entrou em remissão e desde então permanece estável
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x