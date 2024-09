Homem mata esposa na frente da filha e posta fotos do crime

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, um homem matou sua companheira na presença da filha de 4 anos e divulgou fotos do corpo dela, já sem vida, nas redes sociais. O crime ocorreu no domingo (25) no Bairro Jardim Vitória, após o suspeito, Vinícius Expedito da Silva, de 25 anos, suspeitar de uma traição por parte da companheira, Yasmin Araújo Castro e Silva, de 23 anos. Após cometer o homicídio, Vinícius tentou se suicidar ao disparar contra si mesmo, mas sobreviveu e foi levado para o hospital.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi enviada ao local após vizinhos relatarem ter ouvido disparos. Ao chegarem à residência, os militares ouviram o choro de uma criança e, ao chamar por algum morador sem obter resposta, decidiram entrar no quintal da casa.

Leia também:



>> Brasil possui a 2ª maior delegação de atletas da Paralímpiada de Paris



>> Nação Zumbi apresenta turnê “Da Lama Ao Caos - 30 anos” em Salvador



>> Mega-Sena: prêmio de R$ 3,5 milhões será sorteado nesta terça-feira

No interior do imóvel, os policiais encontraram o corpo da vítima caído no chão da cozinha e o suspeito, armado, sentado no chão. Apesar das ordens para soltar a arma e deitar-se no chão, o homem apenas observava e ouvia as instruções sem obedecê-las.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), todos os acessos ao interior da residência estavam trancados, e o suspeito não atendia às ordens para abrir as portas. Para acessar a casa e resgatar a criança, os policiais foram forçados a disparar contra os vidros da porta e da janela da cozinha.

Ao entrarem no imóvel, os militares conseguiram prender o homem, que afirmou ter atirado na vítima por ciúmes. O suspeito também apresentava ferimentos no rosto e no abdômen, resultado de tentativas de suicídio. Ele foi levado ao Hospital Regional Antônio Dias, onde passou por cirurgia e permanece internado.

Após a perícia realizada pela Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar não divulgou informações sobre com quem a filha do casal foi deixada, a fim de proteger a identidade da criança.