Homem morre após cair de escada durante desembarque em aeroporto

A vítima estava no voo 3082 da Latam, que partiu do Aeroporto de Congonhas - Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

Um passageiro morreu na noite de domingo, 19, após cair da escada de desembarque de um avião no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A vítima estava no voo 3082 da Latam, que partiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

De acordo com informações da Aeroportos Paulistas (ASP), concessionária responsável pelo aeroporto, o homem sofreu a queda enquanto desembarcava da aeronave. A equipe da Seção Contraincêndio do aeroporto realizou o primeiro atendimento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado. Apesar dos esforços para reanimá-lo, o passageiro não resistiu e foi constatado sem sinais vitais.

Em nota, a ASP lamentou profundamente o ocorrido e expressou suas condolências aos familiares e amigos da vítima.

Segundo o site FlightRadar, o voo 3082 decolou de Congonhas às 17h35 e pousou em São José do Rio Preto às 18h25. A aeronave utilizada foi um Airbus A320.