Após sofrer acidente, casal é preso por porte ilegal de arma na Bahia

Um casal foi preso por porte ilegal de arma de fogo após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Aviário, em Feira de Santana, no domingo 19.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de colisão entre um carro e uma moto. No local, a equipe encontrou o casal, que estava no carro afastado do local do acidente por medo de reações e agressões de populares.

Segundo a PM, eles não apresentavam sinais de embriaguez, mas ao revistá-los a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm com 16 cartuchos na bolsa da mulher. Segundo o g1, a arma pertencia ao condutor do veículo.

O casal foi preso e levado para a Central de Flagrantes, no bairro Sobradinho.