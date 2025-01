Jovem é agredido com garrafada no rosto durante festa na Bahia

Caso aconteceu no Povoado de Nova Palmares - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Google Maps

Um homem foi agredido no rosto na noite deste domingo, 19, no Povoado de Nova Palmares, em Conceição do Coité, na Bahia. De acordo com informações iniciais, um jovem de 22 anos deu entrada no Hospital Português apresentando sinais de agressão, com um ferimento causado por uma garrafada.

Leia mais:



>> Homem morre após carro bater em muro e capotar em Conceição do Coité

>> Dois homens morrem afogados em barragens no sudoeste da Bahia

>> Cerca de 250 celulares roubados são recuperados e devolvidos na Bahia

Segundo a Polícia Militar, ao ser questionada, a vítima relatou que estava em uma festa no povoado quando, sem motivo aparente, foi agredida por vários homens. O jovem conseguiu fugir e foi socorrido por sua irmã, que o levou à unidade de saúde. As informações são do Portal Raízes.

Após atendimento médico, o jovem foi liberado e orientado a registrar a ocorrência na delegacia para dar seguimento à investigação do caso.