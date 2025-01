Homem morre após carro bater em muro e capotar em Conceição do Coité

- Foto: Brigada Águia Resgate

Um homem, identificado como Jonivan da Silva Lima, de 43 anos, morreu após o carro que ele dirigia bater em um muro e capotar, no sábado, 18, em uma estrada de terra, na cidade de Conceição do Coité, na Bahia. Segundo informações da Polícia Civil, o acidente aconteceu entre a sede do município e o povoado de Carimbó, na zona rural.

Equipes da Brigada Águia Resgate tiraram Jonivan de dentro do veículo e constataram que ele já estava morto. De acordo com o g1, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), para passar por necropsia. Não há informações sobre velório e sepultamento.

As circunstâncias do acidente são apuradas pela delegacia de Conceição do Coité.