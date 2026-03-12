Homem morre após ser atropelado por ambulância

Siga o A TARDE no Google

Um homem morreu após ser atropelado por uma ambulância, na madrugada desta quinta-feira, 12, aproximadamente às 4 da manhã. O caso aconteceu na Rua da Consolação, localizada no Centro da cidade de São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo corpo de bombeiros local, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e teve seu óbito constatado por um profissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A identidade do homem não foi revelada pelas autoridades e ainda não há informações sobre a punição do motorista responsável pelo acidente, que ocasionou em um bloqueio das duas faixas principais da rua.

Qual a pena para atropelamento?

No Brasil, o crime de atropelamento pode ser configurado como culposo, sem intenção, ou doloso, com penas que variam entre 6 meses a 4 anos para homicídio culposo.

A pena também pode ser aumentada até a metade, caso haja algum agravante no acidente, como ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, corrida ilegal do tipo racha ou fuga. Nestes casos, o motorista pode pegar de 5 a 8 anos de prisão.