Primo de Kitty Guimarães, prefeita de Taperoá, é executado a tiros

Dois homens foram executados a tiros no bairro Baixinha, em Taperoá, no baixo sul da Bahia, na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 20h. Entre as vítimas está Denitinho Guimarães, primo carnal da prefeita do município.



De acordo com informações, além de familiar de Kitty Guimarães (Avante), o homem também era segurança particular dela.

A outra vítima foi identificada apenas pelo apelido de Pipoca. Em conversa com o Portal A TARDE, um morador da cidade revelou que ele era traficante de drogas.

"Segundo informações, Pipoca comandava o tráfico na Baixinha", disse o homem, sob anonimato. Ainda conforme ele, Denitinho e Pipoca eram amigos.

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Até o momento, as circunstâncias das mortes, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

O Portal A Tarde também não conseguiu contato com a prefeitura de Taperoá, que ainda não se manifestou sobre o caso.