Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MORTES E MISTÉRIO

Primo de Kitty Guimarães, prefeita de Taperoá, é executado a tiros

Homem, que também era segurança da gestora, foi morto ao lado de amigo

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

11/03/2026 - 23:26 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno -

Dois homens foram executados a tiros no bairro Baixinha, em Taperoá, no baixo sul da Bahia, na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 20h. Entre as vítimas está Denitinho Guimarães, primo carnal da prefeita do município.

De acordo com informações, além de familiar de Kitty Guimarães (Avante), o homem também era segurança particular dela.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Reportagem não conseguiu falar com a prefeitura
Reportagem não conseguiu falar com a prefeitura | Foto: Reprodução Redes Sociais

A outra vítima foi identificada apenas pelo apelido de Pipoca. Em conversa com o Portal A TARDE, um morador da cidade revelou que ele era traficante de drogas.

Além de primo carnal, Denitinho também era segurança particular da prefeita Kitty Guimarães
Além de primo carnal, Denitinho também era segurança particular da prefeita Kitty Guimarães | Foto: Reprodução Redes Sociais

"Segundo informações, Pipoca comandava o tráfico na Baixinha", disse o homem, sob anonimato. Ainda conforme ele, Denitinho e Pipoca eram amigos.

Segundo informações, Pipoca tinha envolvimento com a criminalidade
Segundo informações, Pipoca tinha envolvimento com a criminalidade | Foto: Reprodução Redes Sociais

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Até o momento, as circunstâncias das mortes, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

Leia Também:

"Crime fortalece o crime": mensagens confirmam aliança entre CV e PCC
Polícia prende em Feira condenado a 24 anos por estupro de vulnerável
Recado de facção? Túmulo é violado e cadáver é incendiado em cemitério

O Portal A Tarde também não conseguiu contato com a prefeitura de Taperoá, que ainda não se manifestou sobre o caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assassinato a tiros Bahia Polícia Civil Polícia Civil Bahia Taperoá

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

x