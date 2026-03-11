MORTES E MISTÉRIO
Primo de Kitty Guimarães, prefeita de Taperoá, é executado a tiros
Homem, que também era segurança da gestora, foi morto ao lado de amigo
Por Andrêzza Moura
Dois homens foram executados a tiros no bairro Baixinha, em Taperoá, no baixo sul da Bahia, na noite desta quarta-feira, 11, por volta das 20h. Entre as vítimas está Denitinho Guimarães, primo carnal da prefeita do município.
De acordo com informações, além de familiar de Kitty Guimarães (Avante), o homem também era segurança particular dela.
A outra vítima foi identificada apenas pelo apelido de Pipoca. Em conversa com o Portal A TARDE, um morador da cidade revelou que ele era traficante de drogas.
"Segundo informações, Pipoca comandava o tráfico na Baixinha", disse o homem, sob anonimato. Ainda conforme ele, Denitinho e Pipoca eram amigos.
A reportagem procurou a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Até o momento, as circunstâncias das mortes, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas.
O Portal A Tarde também não conseguiu contato com a prefeitura de Taperoá, que ainda não se manifestou sobre o caso.
