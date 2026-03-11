Recado de facção? Túmulo é violado e cadáver é incendiado em cemitério

Corpo apresentava queimaduras superficiais após ação criminosa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um caso de profanação de sepultura causou indignação e medo entre moradores da comunidade da Casqueira, localizada na zona rural de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Na madrugada da última terça-feira, 10, criminosos invadiram o cemitério da localidade, abriram o túmulo de um jovem recém-sepultado e tentaram incendiar o corpo que estava no interior do caixão.

A vítima foi identificada como José Maciel da Silva Dantas, de 21 anos. O jovem havia morrido no domingo, 8, durante um confronto com policiais militares, e foi enterrado no dia seguinte, segunda-feira, 9.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, os responsáveis pelo ato abriram a cova e retiraram a tampa do caixão. Em seguida, colocaram um pano sobre o corpo e iniciaram o fogo ainda dentro da sepultura.

A análise feita pela Polícia Científica do Rio Grande do Norte indicou que o cadáver não foi retirado do túmulo. O exame pericial encontrou apenas marcas superficiais de queimadura no corpo.

O episódio foi registrado como vilipêndio de cadáver, crime previsto no Código Penal Brasileiro que ocorre quando há desrespeito ou profanação de um corpo. A legislação prevê pena de até três anos de prisão, além de multa.

A violação da sepultura foi percebida por moradores nas primeiras horas da manhã da terça-feira. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque, e nenhum suspeito foi identificado.

Segundo a Polícia Científica, este pode ser o primeiro registro desse tipo de crime no estado. As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer o que motivou a ação e localizar os responsáveis.