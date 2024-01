Homem que teve pênis cortado trocou nudes com sobrinha da esposa | A TARDE

A mulher de 34 anos que cortou o pênis do esposo teria realizado o ato após descobrir que o companheiro havia trocado nudes com uma sobrinha de 15 anos. A revelação da traição teria a deixado “muito irritada” e a levou a cometer o crime. Ela se entregou logo após decepar o marido, conforme informações do Metrópoles.

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira, 22, no município de Atibaia, em São Paulo. A cozinheira Daiane dos Santos Farias, cortou o pênis do marido, fotografou e em seguida jogou o órgão sexual do homem na privada e puxou a descarga. Desde então, ela está presa temporariamente.

O print da troca de nudes entre seu marido, Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 anos, e a sua sobrinha foi incluído nos autos pela defesa de Daiane. A imagem mostra que o esposo enviou uma foto do próprio pênis para a adolescente e pediu: “Me manda uma dos seus peitos”. A jovem responde com uma foto sem blusa.

“Este fato não isenta de pena ou justifica a conduta, no entanto demonstra, com clareza solar, que a paciente [Daiane] agiu tomada pela ira e pela revolta,”escreveu o advogado Lucas Scardino Fries, no processo.

Daiane se apresentou na delegacia horas após o crime. “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar, porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse, no balcão de atendimento.

Em depoimento à polícia, a mulher alegou que a traição teria acontecido no dia 12 de dezembro, aniversário da cozinheira.

De acordo com Daiane, após esperar o marido chegar em casa e deitar na cama, ela iniciou uma relação sexual com o intuito de deixá-lo excitado. Ela o amarrou, cortou seu pênis, tirou uma foto e descartou o órgão no vaso sanitário. Em seguida, ela deu descarga para “evitar o reimplante”.

Apesar da situação, o homem disse que perdoa o ataque e que vai tentar colocar uma prótese. Em entrevista à TV Thathi, de Campinas, a vítima afirmou que a esposa é muito ciumenta e que ele teria sido atraído para casa com a promessa de que teriam uma noite de amor.

Se recuperando em casa após atendimento médico, o homem afirmou que a mulher "marcou sua vida negativamente para sempre", mas que da parte dele, "ela está perdoada".