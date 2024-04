Homem 'sai na mão' com três policiais; veja | A TARDE

Uma cena de um homem brigando com dois policiais militares viralizou nas redes sociais nas últimas horas. O caso ocorreu no último domingo, 31, na cidade de Itaituba, no interior do Pará.





Reprodução

Segundo informações preliminares, o suspeito teria agredido uma mulher durante uma festa na cidade e a Polícia Militar foi acionada.



Em nota, a PM informou que "durante o atendimento de uma ocorrência de ameaça de agressão contra uma mulher, o acusado apresentou resistência à abordagem, agredindo os agentes. Na delegacia de Itaituba foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de resistência. Até o momento, a vítima não registrou nenhum boletim por agressão ou ameaça".

Na última segunda-feira, o homem gravou um vídeo dando sua versão sobre o fato. "“Os caras me menosprezam porque querem, mas eu sem cometer nenhum crime não vou ser preso, não. Não estou desafiando ninguém nem fazer nada de errado, mas eu acho que você só pode dar voz de prisão quando alguém comete um crime. Aí a mulher vai, me dá um tapa na cara e sou eu que tenho que ir pra cadeira. Mas rapaz!”.