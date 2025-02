Homem se irrita com técnico do Palmeiras e é preso após ameaçar a mãe

Agentes encontraram oito armas de fogo de diferentes calibres na residência - Foto: Reprodução / Reprodução/Google Street View e Redes Sociais

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 27, após ameaçar a própria mãe, de 74 anos, com uma arma de fogo dentro de casa, em Jundiaí, no interior de São Paulo. O motivo do surto teria sido uma entrevista do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia ingerido bebida alcoólica e, ao assistir à entrevista do treinador português, começou a gritar e xingá-lo. Incomodada com o comportamento do filho, a idosa tentou acalmá-lo, mas acabou despertando ainda mais a ira dele. Descontrolado, o suspeito passou a chutar e bater nos móveis da casa, localizada no bairro Vila Rio Branco.

Assustada, a mulher deixou a sala e se refugiou no banheiro, mas foi seguida pelo filho, que, armado, a ameaçou e a impediu de pedir ajuda. Ele ainda teria dito que atiraria em qualquer pessoa que tentasse intervir.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Durante a abordagem, os agentes encontraram oito armas de fogo de diferentes calibres e diversas munições na residência.

O suspeito foi levado ao 1º Distrito Policial de Jundiaí e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde segue preso.