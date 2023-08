Homem volta a sentir as pernas após acidente em academia

Regilânio da Silva Inácio, o estudante que sofreu um acidente enquanto usava equipamentos em uma academia, está experimentando uma recuperação notável, recuperando a sensibilidade em suas pernas. Durante uma entrevista ao g1, ele compartilhou sua capacidade de sentir o toque na parte externa de ambas as coxas.

“Já consegui perceber diferença na sensibilidade. Após a cirurgia, eu não sentia nada da cintura para baixo. Agora, já estou sentindo na lateral [parte externa] das coxas. A sensibilidade, a cada dia que passa, está aumentando. Se alguém toca, passa o dedo, eu já sinto”, declarou.

Em sua rotina de reabilitação, Regilnio dedica-se à fisioterapia de segunda a sexta-feira, trabalhando com três profissionais distintos. Cada um deles se concentra em áreas específicas: um foca no fortalecimento do tronco, outro direciona seus esforços para as pernas, enquanto o terceiro lida com questões de acessibilidade. Em certos dias, ele até realiza sessões de fisioterapia mais de uma vez.

“Eu estou gostando muito e os fisioterapeutas estão bem confiantes. Eles dizem que estou reagindo muito bem. Eles estão bem otimistas (...) No fim de semana, infelizmente, eu fico triste porque queria [fisioterapia] todo dia mesmo. No dia que não tem, eu até choro. Graças a Deus, [a sensibilidade] está voltando. Aos pouquinhos, porque é um processo lento”, complementou.

Apesar das probabilidades inicialmente baixas, Regilânio mantém uma atitude otimista em relação à perspectiva de recuperar a capacidade de caminhar, desde os estágios iniciais de sua recuperação pós-cirúrgica. Desde o começo, ele deixou claro que seu principal objetivo é restaurar completamente o movimento de suas pernas.

Entretanto, ele está ciente de que esse processo requer tempo e não pode ser apressado. “Antes, eu tinha vários planos. Agora, meu único plano, único objetivo, é voltar a andar. Meus planos pararam todos no dia 4 desse mês”.